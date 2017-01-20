Suriyeli Öğrencilerin Karne Sevinci

Suriye'deki iç savaştan aileleriyle kaçan ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki geçici eğitim merkezlerinde okullarına devam eden Suriyeli öğrenciler karne sevinci yaşadı.



İlçede 38 geçici eğitim merkezinde ilk, orta ve lise eğitimine devam eden 16 bin 146 öğrenci karne aldı.



Furkan Okulu'nda eğitimine devam eden 6. sınıf öğrencisi Hatice Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karne sevincini yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.



Suriye'deki iç savaş yüzünden eğitimine bir yıl ara vermek zorunda olduğunu anlatan Hasan, "Ailemle birlikte Türkiye'ye geldik. Burada bizim için açılan geçici eğitim merkezine kaydolarak hayallerimize kavuşmak için çalışıyoruz. Bugün karne aldığım için mutluyum. "dedi.



Hasan, doktor olmak istediğini sözlerine ekledi.



Furkan Okulu'nda başarılı kız öğrencilere kolye, erkek öğrencilere de saat hediye edildi.



Karne alan öğrencilerin mutlu oldukları görüldü.