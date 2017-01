Suriyeli Mülteci Çocukların Dünü Hüzün, Bugünü Acı, Yarını Belirsiz

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) mülteci çocukların eğitim sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Beyrut'ta 87 sayfalık bir rapor yayınladı. "Eğitimsiz büyümek: Lübnan'daki Suriyeli mülteci çocukların eğitiminin önündeki engeller" (Growing Up Without an Education': Barriers to Education for Syrian Refugee Children in Lebanon) başlıklı raporda mülteci çocukların yaşadığı eğitim sorunu birçok yönden ortaya koydu.



Ürdün ve Türkiye ile birlikte Suriyeli mülteci akınına hedef olan ülkelerin başında gelen Lübnan'daki 1,1 milyon mülteci, nüfusun yaklaşık 4'te birine tekabül ediyor. Lübnan da sınırlı dış yardımla birlikte mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşıyor.



Rapora göre bu ülkedeki 250 bin Suriyeli mülteci çocuk eğitim imkanından yoksun. 2015-2016 eğitim yılında bir okula kayıtlı olanlarının oranı ancak yüzde 3 seviyesindeydi.



Bekaa vadisindeki onlarca kampta bulunan çocuklar okula gitmeme gerekçesi olarak yalnızca maddi imkanları değil, ulaşım zorluğu, tehdit ve tacizleri de gösteriyor:



"Okulu sevmiyorum bize bir şey öğretmiyorlar, dövüyorlar. 7 ay önce okulu bıraktım. Çalışmak ve eve, aileme katkı yapmak istiyorum. Yemeğimiz olsun istiyoruz. Bisiklet almak, bisiklete binmek istiyorum, top oynamak istiyorum."



(Saddam Al Jassem, Suriyeli mülteci çocuk)



Sıklıkla gözardı edilen bir diğer konu da özürlülerin içinde olduğu zorlu durum. Rapor Lübnan hükümetinin aldığı tedbirlerin hayata geçmediğini ya da herkese eşit uygulanamadığını savunuyor.



Sivil toplum kuruluşuna göre devlet okulları yeterli imkanları olmadığı gerekçesiyle Suriyeli engelli çocukları almak istemiyor.



Çocukları okulsuz bırakan noktalardan biri de ailelerinin hukuki durumu. Birçok aile yasal oturum izni sona erdiği halde ülkede kalmayı sürdürdüğü için çocuğunu okula gönderdiği takdirde yakalanmaktan çekiniyor.



"Lübnan hükümetini acilen oturum izni kanunlarını yeniden düzenlemeye çağırıyoruz. Öncelikle de çalışmama vaadi beyannamesini, Lübnanlı bir kefil bulma şartını ve 200 Amerikan Doları ödeme mecburiyetinin kaldırılmasını istiyoruz."



(Bassam Khawaja, HRW)



Suriye'deki savaş 2011 yılı Mart ayından bugüne 280 bin kişinin ölümüne ve nüfusun neredeyse yarısının göçmen durumuna gelmesine yol açtı.



İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre Suriyeli çocukların önümüzdeki yılların yetişkinleri olarak ülkelerinin yeniden inşası sürecinde rol alabilmeleri için onlara mutlaka eğitim imkanı sağlanması gerekiyor. Eğitim savaşın çocuklar üzerindeki travmasını azaltmak için de temel unsurlardan.



