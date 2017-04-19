Suriyeli Çocukların Çalıkuşları

ÖZKAN BEYER - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleriyle beraber Gaziantep'e yerleşen Suriyeli çocuklar için görev alan öğretmenler, Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" adlı romanındaki hikayeyi aratmayan aşkla çalışıyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ensar Toplum Merkezi'nde, Türk ve Suriyeli çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitimden sağlığa, sosyal etkinliklerden spora kadar birçok etkinlik düzenliyor. Merkezdeki gönüllü öğretmenler, Suriyelilere ücretsiz Türkçe eğitimi veriyor.



Halk Eğitim Merkezi ile yapılan protokol kapsamında, 1'i erkek 5 Türk öğretmen, Ensar Toplum Merkezinde görev alıyor. Günde 5 saat çalışmalarına karşın zamanlarının çoğunu burada geçiren öğretmenler, hatta izinli oldukları cumartesi ve pazar günleri de merkezde eğitim vermeye devam ediyor.



Öğretmenlerin fedakarlığı



Merkezin Müdürü Salih Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli çocuklara ya da liseyi bitirmiş yetişkinlere ücretsiz Türkçe eğitimi verdiklerini söyledi.



TÖMER tarafından da belge verilen eğitimler sayesinde çocukların eğitim ve normal yaşantılarının kolaylaştığını anlatan Açıkgöz, şöyle devam etti:



"Bu kurs bazı yerlerde 2,5-3 bin lira arasında değişiyor. Bizler 'Bu ücreti ödemesinler' diye ücretsiz kurs veriyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nden aldığımız öğretmenlerle bu işi beraber başaracağız. Türk öğretmenlerimizin normalde günlük 5 saat çalışma süreleri var ama 8 saat üzerinden çalışıyorlar. Burada öğretmenlerimiz 3 saat gönüllü olarak çalışıyorlar. Cumartesi ve pazar günleri de gönüllü çalışıyorlar."



Açıkgöz, kurum bünyesinde eğitim veren 5 öğretmenden 3'ünün Türkçe, 2'sinin ise aerobik ve karete dersi verdiğini vurguladı.



"Suriyeli ve Türk çocukları ayırt etmeden çalışıyorum"



Gönüllü Türk öğretmenlerden Elif Dahan ise Çanakkale Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı mezunu olduğunu belirterek şunları söyledi:



"2 yıl önce mezun oldum. KPSS hazırlanma sürecindeyim. Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla buraya geldim. Burada Suriyeli ve Türk çocuklarını ayırt etmeden çalışıyorum. Bu çocukların hepsi bizim evlatlarımız. Bizim kendi mesleğimiz öğretmenlik. Öğrenciler olunca gönüllü olarak zaten insan yapmak istiyor. Bu yetiştirdiğimiz çocukların iyi bir yerlere gelmesini istiyoruz."



Öğretmenlerden Burçin Çalışkan, kendisinin de Tük Dili Edebiyatı mezunu olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:



"Her zorluğa, engele karşı dil engelimizi aşmaya çalışıyoruz. Şu anda bizim en büyük engelimiz dil. Onların yerinde bizler olsaydık, bizler de dil eğitimi beklerdik. Bazen fedakarlık yapıyoruz ama bunun için kendimizi onların yerine koymak yeterli oluyor."



Dil eğitimi alan Suriyeli öğrencilerden Hela Çavuş ise Halep'ten geldiğine dikkati çekerek Ensar Toplum Merkezi'nde Türkçe dil eğitimi aldığını, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.