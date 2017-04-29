Suriyeli Çocuklar, Mersin Barosunun Şenliğinde Doyasıya Eğlendi

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Mersin'e gelen Suriyeli çocuklar, eğitim gördükleri okulda Mersin Barosu tarafından düzenlenen 23 Nisan Şenliği'nde doyasıya eğlendiler. Palyaçolar ve çizgi film kahramanlarıyla dans eden çocuklar, yaşadıkları sorunlardan uzaklaşma fırsatı buldu.



Mersin Barosu, kentte 23 Nisan'da yaşanan fırtına nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, farklı etkinliklerle önce köy çocuklarıyla ardından da Suriyeli çocuklarla kutladı. Dün Gözne İlkokulunda 5 köyün çocuklarıyla bir araya gelen Baro Yönetimi, bugün de merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki Akdeniz 1 Nolu Geçici Eğitim Merkezinde Suriyeli çocuklarla buluştu.



Aileleriyle birlikte, en güzel kıyafetlerini giyerek şenliğe gelen Suriyeli çocuklar, palyaçolar, çizgi film kahramanları ve dans gruplarıyla kendilerini müziğin ritmine bıraktı. Sihirbaz gösterini şaşkınlıkla izleyen çocuklar, düzenlenen yarışmalarda da kıyasıya mücadele etti.



Şenliğe katılarak çocukların coşkusuna ortak olan Mersin Barosu Başkanı Ali Er, daha çok ihtiyacı olan, eğlenceyi görmemiş çocukları tercih ederek bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Dün Gözne yaylasında 5 ilköğretim okulundan öğrenciler, bugün de merkezde Suriyeli çocuklar için 23 Nisan kutlamaları kapsamında şenlikler düzenlediklerini belirten Er, "23 Nisan, bizim için çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına hediye edilmiş bir gündür. Bir hafta gecikmeli de olsa bugün kutluyoruz. Güzel geçiyor. Bu bayram dünya çocuklarına hediye edildiği için Suriyeli çocukların da unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Biz Mersin Barosu ve Çocuk Hakları Merkezi olarak güzel çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarla ilgili ilklere imza atacağız. Bundan sonra da çocuk tiyatrosu olarak Türkiye'de belki de bir ilki gerçekleştireceğimiz projemiz var yine çocuklara yönelik. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzel gün çocuklara hediye olsun" dedi. - MERSİN