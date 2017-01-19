Suriyeli Çifte Hayırsever Düğünü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çadırlarda yaşayan Suriyeli çift, Dosteller Derneği ve hayırseverlerin desteğiyle kendi geleneklerine göre yaptıkları düğünle evlendi.



Kadirli ilçesinde bağlı Şabaplı Köyü'ndeki tarım arazisi üzerine kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarında yaşamaya başlayan Ahmed Ceddui ile amcasının kızı Necme Ceddui, aile büyükleriyle yapılan görüşmenin ardından evlenmeye karar verdi.



Düğün masraflarının yanı sıra gelinlik ve damatlık elbiseleri hayırseverlerin desteğiyle Kadirli Dosteller Derneği tarafından karşılandı. Ceddui çiftinin yaşayacağı çadır kurularak, yeni eşyalar yerleştirildi, üzerine Türk bayrağı asıldı. Düğün alışverişi yapıldı. Çevre ile ve ilçelerden gelen davetlilerin katılımıyla 2 gün süren düğünde, geline kına yakıldı. Oyunlar oynadı, halaylar çekildi. Odun ateşiyle kazanlarda pişirilen yemekler, yer sofrasına yendi.



Suriyeli damat Ahmed Ceddui, Türkiye'de evlendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hayatımı en mutlu gününü Türkiye'de yaşıyorum. Bizlere kucak açtı, sahip çıktı. Türk insanı çok iyi. Düğün töreninin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Gelin Necme Ceddui ise her genç kızın hayalindeki mutluluğu, ülkesinden uzakta yaşamanın zor olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hayırseverlere teşekkür eden Ceddui, şöyle konuştu:



"Her kız benim gibi mutlu olmak ister. Suriye'de evlenmek isterdim, ama olmadı. Türk insanı sahip çıkarak, mutluluğumuzu yaşattı. Zor şartlarda, vatanımızdan uzakta kendi geleneklerimize göre evlendiğimi için mutluyum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türk insanına ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz."



Kadirli Dosteller Derneği Başkanı Gürsel Kıreker de, hayırseverlerin katkılarıyla Suriyeli iki gencin mutluluklarına ortak olduklarını kaydetti. Damat ve gelinin tebrikleri kabul etmesiyle düğün sona erdi. - OSMANİYE