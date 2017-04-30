Suriyeli Acemi Hırsız Asansör Boşluğuna Düştü

ADANA'da, iddiaya göre hırsızlık amacıyla çatıdan bir tekstil firmasına girmeye çalışan Suriyeli, asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 20 metreden düşerek yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırıldı.



Olay saat 16: 00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Kocavezir Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriyeli, bir iş hanının çatısından pazar olması nedeniyle kapalı olan bir tekstil firmasının 4 katlı binasının çatısına geçti. Hırsızlık amacıyla asanbör boşluğundan binaya girmek isteyen Suriyeli, dengesini kaybedince asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 20 metreden beton zemine çakılan ve yaralanan Suriyeli, bağırarak yardım istedi. Güvenlik görevlisi asansör boşluğundan ses geldiğini duyup kapıyı açtığında yaralı Suriyeliyi görünce güvenlik görevlisi durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekibi, Suriyeli'yi güçlükle asansör boşluğundan çıkardı. Suriyeli hırsız, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana