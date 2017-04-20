Suriye Konulu Üçlü Toplantı Ertelendi
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, ABD, Rusya ve BM arasında 24 Nisan'da Cenevre'de yapılacak toplantının ertelendiğini duyurdu.
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, ABD, Rusya ve BM arasında 24 Nisan'da Cenevre'de yapılacak toplantının ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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