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Suriye Konulu Üçlü Toplantı Ertelendi
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Suriye Konulu Üçlü Toplantı Ertelendi

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, ABD, Rusya ve BM arasında 24 Nisan'da Cenevre'de yapılacak toplantının ertelendiğini duyurdu.

Suriye Konulu Üçlü Toplantı Ertelendi

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, ABD, Rusya ve BM arasında 24 Nisan'da Cenevre'de yapılacak toplantının ertelendiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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