Suriye'deki Operasyonlar Devam Edecek mi ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın 97 yıl önce 12'lerin başlattığı kurtuluş mücadelesinin benzerini 15 Temmuz gecesi Türk milletinin verdiğini belirterek, "Urfa, sadece sabır timsali olan Hz. Eyyüp peygamberin değil, inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hz. İbrahim'in de şehridir. Bu ülkenin ve milletin bekası için gerektiği kadar sabrederiz. Nihayetinde rabbimize sığınarak, bayrağımız, vatanımız, ecdadımızın emanetleri için ateşe atılmayı göze almışız" dedi.



Türkiye kadar Suriye'nin de önemli olduğunu belirten Erdoğan, buradaki terör örgütü üyelerine yönelik operasyonların sürdürüleceğini kaydetti. Suriye sınırında hiç bir terör örgütüne müsaade etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Buraları asla terör örgütlerine terk edemeyiz. Hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz. Bu ülkeyi masa başında pazarlıkla kendimize vatan kılmış bir ülke değiliz. Her karış toprağında kanımız, alın terimiz var. Sınırımız ötesindeki kardeşlerimizin can güvenliği, huzuru, en az buradakiler kadar önemli. Çünkü orada da akıtılmış kanımız var. Fırat Kalkanı harekatında 67 şehit verdik. Vatanlarını kurtarmak için mücadele eden ÖSO'nun 500'ün üzerinde şehidi var. Bu, bin yıllık mücadelemizde ödediğimiz son bedeldir. Terör örgütleri sınır kesiminden tamamen çekilip, oraları kendi halkına bırakmazsa bu operasyonlar devam edecek. Sınırın bu tarafı ve diğer tarafındaki huzuru, güvenliği ve özgürlüğü için evet demeye hazır mısınız. 16 nisan'da evet diyerek, yanı başında oynanan oyunları bozmaya hazır mısınız? Ülkemize son 14 yıldır kazandırdıklarımızın şahidi Şanlıurfa, sizsiniz" diye konuştu.



İDAM AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalığın idam sloganları üzerine, 16 Nisan referandum unun hemen ardından parlamentoya idam ile ilgili taslağın gönderileceğini ifade ederek, "Evetle sandıklar patladığı takdirde parlamentoya idam ile ilgili karar taslağı gelecek.Sayın Bahçeli evet diyor. Sayın Yıldırım da aynı. Kılıçdaroğlu, da yanlış dinlemediysem, duymadıysam, 'ben de desteklerim' dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse bir referandum da onun için yaparız. Demokraside bu işin sahibi millet. Onun için de millete gideriz. Burada milletin evladı şehit oldu. Bizim affetme yetkimiz yok. Öyleyse parlamento kararını verecek, ondan sonra da idam çıkacak. AB ne der? George ne der? Hans ne der? Helga ne der? Ne derse desin, benim için Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Fatma ne der. Benim için o önemli. Cumhurbaşkanlığına geldiği zaman onaylarım" ifadelerini kullandı.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN AMACI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğinin tek amacı olduğunu hatırlatarak, "Anayasa değişikliğinin tek bir amacı daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak. Rahatsız olanlar yok mu? Birinci derecede batı, FETÖ. Acayip rahatsız, PKK rahatsız. Bu kadar PKK'lı destek veren, destek verdiği belediyeler vardı, ne yaptılar. Kürt kardeşlerimize hizmet mi verdiler. Hendek kazdılar, çukur kazdılar. Ama şimdi o çukurlara, kazdıkları hendeklere, o teröristleri gömdük, gömüyoruz, gömeceğiz. DEAŞ bunlardan rahatsız, DHKP-C rahatsız. Bunlar katil sürüler" diye devam etti.



"BİZ 'KRALLIK, KRALİÇELİK OLUR MU' DİYOR MUYUZ"



Türkiye'nin seçimine karışan ülkelerin çoğunun monarşi ile yönetildiğini hatırlatan Erdoğan, "Hadi bu terör örgütlerini anladık. Ama AB neden rahatsız. Niye onları bu kadar ilgilendiriyor. Çoğu monarşi ile idare ediliyor. Krallık, kraliçelik olur mu diyor muyuz. Kendi tercihleri. Her ülkenin yönetim biçimini, kendi milleti belirler. Biz de ülke olarak böyle karar aldık. Milletimize gidiyoruz. Size ne oluyor. Hadi Avrupa'yı anladık. Diyelim, tarihin derinlerine uzanan sıkıntıları, problemleri var' diyelim" dedi.



CHP MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ



Erdoğan, "Evetçileri denize dökeriz" diyen ve seçim otobüsünün üzerinden hakarette bulunan CHP milletvekillerine de sert tepki gösterdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Ana muhalefete ne oluyor. Madem 12 Eylül darbesine hayır dedin. Biz tersine çeviriyoruz. Değiştirelim, yeni modern bir sistem getirelim. Marjinal örgüt ve partilerin olur olmaz her şeye karşı çıkmasına gerek yok. Ana muhalefetin genel başkanlarının ağızlarından çıkanlara bakıyoruz, yalan iftira, hakaret küfür gırla gidiyor. Urfa, böyle lafınızı bilmeden konuşana ne der?. Urfa, 'Densiz deve, girmez eve' der. Anlaşıldığı kadar milletten umutlarını kestiler, hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceğini söylüyor. Bakıyorsun Baykal gibi bir isim. Yazıklar olsun. Otobüsün üzerinden bir milletvekili öyle hakaretler ediyor ki tekrarlamaktan hicap ederim. Haddini bil. Haddini bil. Bu millet kolay kolay bunlara pirim vermez. Şanlıurfa, bu meydanda cevabını veriyor. Pazar günü muhteşem bir şekilde cevabını verecek. 4 gün kaldı" ifadelerini kullandı.



"KILIÇDAROĞLU DARBE GECESİ MEYDANDAN KAÇTI"



Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun daha önce bir radyo programında darbe olsa darbecilerin karşısına çıkacağını söylediğini hatırlatarak, 15 Temmuz gecesi güvenlik güçlerinin kurtardığı Kılıçdaroğlu'nun meydanlardan kaçtığını ifade etti. Erdoğan, "Geçmişteki tecrübelerinden, bunların bir beceriksiz olduklarını çok iyi biliyoruz. Tankları gördüklerinde durdurmak yerine kaçmaya çalıştıklarını gördünüz değil mi? FETÖ'nün gazetesiyle röportaj yapmış. Bir darbe olsun, halkın karşısına ben çıkarım demiş Kılıçdaroğlu. 15 Temmuz akşamı saat 23.15 ey Kılıçdaroğlu, tanklar orada. Işıldaklı araba geliyor, seni oradan alıyor. Sen orada darbecilerle görüşüyorsun. Belediye başkanının evine gidiyorsun. O gecesi biz, nereye geleceğimi bildirmedim. Milletimi meydanlara çağırdım. Son anda İstanbul'a inmeye karar verdim. Geldiğimiz anda havaalanı karanlıktı. Sonra emniyet müdürümüzün çabasıyla, süratle kuleyi ele geçirildi. Kula o teröristlerden alındıktan sonra sonra pisti aydınlattılar. Piste iniş yaptık. F16'lar üzerimizden geçiyor. Helikopterler bomba yağdırıyor. Kılıçdaroğlu geldi, öbür taraftan bir yerlere gitti. Hani tankın önünde dururdun, ne oldu. Bu iş yürek ister, yürek. Bunlarda o yok. Bu iş öyle kolay değil. Görmemişler, yaşamamışlar. Kardeşlerim, hayatlarında üstlendikleri hiçbir görevi başarıyla üstlenememişler" ifadelerini kullandı.



SGK İLE İLGİLİ HABERİ İZLETTİRDİ



Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK Müdürü olduğu dönemdeki Savaş Ay'ın programında yer alan görüntüleri meydandakilere izlettirdi. Ardından 800 yataklı Eyyübiye Devlet Hastanesinin görüntülerini de izlettiren Erdoğan, "Onların zihniyeti ile yapılan her şey kirli. Bizimkiler pırıl pırıl. Şu güzelliğe bak. Ameliyathanelere bak. Halep oradaysa, arşın Şanlıurfa'da. Hepsi en ileri teknoloji. Görüyorsunuz. Nereden nereye geldik. Şanlıurfa daha güzeline layık. Bir de şehir hastanesini yaptığımızda Şanlıurfa bir başka olacak" dedi.



PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı ve kararnamelerle muhtarlıkların kapatılacağı gibi iddialarla ilgili de konuştu. Partili cumhurbaşkanlığının tarihte örnekleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gittiğim her yerde yeni yönetim sistemini, kendisine çok daha iyi bir gelecek hazırlayacağına yürekten inanıyorum. Herkes bunu istiyor. Her tarafta birlik ve beraberlik var. Yalan söylüyor bu adam. Cumhurbaşkanı, hem partili hem cumhurbaşkanı olmaz. Peki kılıçtaroğlu, başbakan hem partili hem genel başkan değil mi? Partinin kurucu genel başkanı Mustafa Kemal, hem partisinin başında hem de cumhurbaşkanı değil miydi? Oluyor. İnönü, parti genel başkanı, hem de cumhurbaşkanı değil miydi oluyor. Öyle olduğu halde, sürtüşme yaşanmıştı. Fakat kendisi bunu bilmiyor ya da bilmemezlikten geliyor. Yurt dışında acayip bir oy patlaması var. İnşallah, netice güzel gelecek. Ben buna inanıyorum. Herkes bu meselenin ülke için ne kadar olduğunu gördü. Bir tek bizim ana muhalefet partisinin Genel Başkanı görmedi. Kararname ile muhtarlık kapatılmaz. Anayasal güvence altında, kanunlarla korunur. Terör örgütlerinin dilini kullanıyor. Kim hayır diyor, FETÖ, kim hayır diyor PKK, kim hayır diyor DEAŞ. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Peygamber efendimiz, kişi, sevdikleri ile beraberdir buyuruyor. Bunlar da sevdikleri ile beraber haşır olacaktır. Biz milletimizle beraberiz, beraber yürüyeceğiz. Bunların zaten milletin gözünde 3 kuruşluk, itibarı kalmadı. Günümüz kutlu olsun. İnşallah 16 Nisan ülkemiz ve milletimiz için bir miad olsun diliyorum" şeklinde konuştu.



Erdoğan, Şanlıurfa'nın 97. kurtuluş yıldönümünü de kutlayarak, "Urfa'nın bu dönemde sergilediği destansı mücadelede TBMM tarafından kendisine 'şanlı' unvanı verilerek, özellikle takdir edilmiştir. Urfa'nın kurtuluşunun 97. yıldönümünü kutluyorum. Şu aşka, sevdaya katılıma bak. İnanıyorum, Pazar akşamı Şanlıurfa bir başka destan yazacak buna inanıyorum. Ülkemizin istiklal ve istikbali için bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gelin birer Fatiha okuyalım. Urfalılar topraklarını işgalden kurtardı. Urfalının mücadelesi bitmedi. Bu toprakları işgalcilere bırakmayan Urfalı, terör örgütlerine de bırakmaz. FETÖ'ye bırakmayan Urfalı, terör örgütlerinin cirit atmasına izin vermez değil mi. Urfa sağ, meydanları terör örgütlerine bırakmıyor değil mi. Bugün üzme üzülme günü değil, bugün aşk günü aman üzmeyelim birbirimizi. Terör örgütlerini kullanarak, yeniden topraklarına namusuna göz dikenlere dersini veriyor mu. Tüm bunlar için 16 Nisan'da evet demeye hazır mı, sandıkları evet ile patlatarak dostlarına güven hasımlarına korku salmaya hazır mı? Geleceğine sahip çıkmaya hazır mı" diye konuştu.



(Şinasi İnan - Bekir Basmacı - Cuma Sarı / İHA)