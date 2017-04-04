Suriye'deki Kimyasal Saldırıya AK Parti'den Tepkiler

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Maalesef dünya bu katliama sessiz kalıyor. Adeta bu katliamları destekler mahiyette bir tutum içerisinde." dedi.



Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de insanlık dışı bir olaya daha şahit olunduğunu belirtti.



İnsan olan herkesin yüreğini kanatan, acımasızca bir saldırının gerçekleştirildiğini dile getiren Gül, "Bu Esed rejiminin kendi halkına yapmış olduğu zulmün sonu. Maalesef dünya bu katliama sessiz kalıyor. Adeta bu katliamları destekler mahiyette bir tutum içerisinde. Yine Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünün ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz." diye konuştu.



Bütün dünyanın buna karşı durması gerekirken, bu vahşet karşısında sessizliğini koruduğuna dikkati çeken Gül, Türkiye'nin bu katliamın karşısında olduğunu dile getirdi.



Suriye'de mazlumlara destek verme konusunda Türkiye'nin duruşunun net olduğunu vurgulayan Gül, masum çocukların katledildiği, kimyasal silahların kullanıldığı bu vahşete dünyanın sessiz kalmaması, Esed'in zulümlerini sona erdirecek şekilde tavır alması gerektiğini kaydetti.



"İnşallah zulüm kalıcı olmayacaktır." ifadesini kullanan Gül, zulme uğramış tüm mazlumları rahmetle anarak, vicdanları kanatan bu olayı lanetlediklerini bildirdi.



"Tek kelimeyle insanlık ölüyor"



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ise Suriye'de kan ve gözyaşının yıllardır sürdüğüne dikkati çekerek, "Dünya bu kan ve gözyaşına doymadı. Vahşet filmleri izler gibi bu zulme sessiz kalıyor. Masum çocuklar, kadınlar ölüyor. Tek kelimeyle insanlık ölüyor." değerlendirmesinde bulundu.



İnsan haklarından bahseden ülkelerin artık buna "dur" demesi gerektiğini vurgulayan Çam, "Tarih bunları yazacak ve çocuklarına söyleyecekleri hiçbir sözleri olmayacak. Ses çıkarmamalarını da esefle karşılıyorum. O çocuklar can çekişiyor." dedi.



Zalimlerin olmadığı bir dünya istediklerini belirten Çam, "Suriyeli çocukların da diğer akranları gibi nefes almasını istiyoruz. Bırakın oyun oynamayı, oradaki çocuklar sadece nefes almak ve yaşamak istiyor." dedi.