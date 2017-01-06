Suriye'de Cuma Gösterileri

ŞAM/ Suriye'nin çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası rejim karşıtı ve Şam'ın batı kırsalında bulunan Barada Vadisi'ndeki muhaliflere destek gösterileri düzenlendi.



Suriye'de savaşan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes yürürlüğe gireli 1 hafta oldu.



Ülkede başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesi, Sakba, Zemelka, Cobar, Arbin beldeleri, Halep'in Etarib ilçesi ile İdlib kırsalındaki muhalif bölgelerde cuma namazından sonra gösteriler yapıldı.



Esed rejimini protesto ve Barada Vadisi'ndeki muhaliflere destek için devrim bayraklarıyla meydanlarda toplanan Suriyeliler, "Eğer birleşmezseniz hepiniz kaybolursunuz", "Devrim şerefli insanlarla devam ediyor", "Halk rejimin düşmesini istiyor" yazılı dövizler taşıdı.



Göstericiler, "Barada Vadisi ölüme kadar seninleyiz. En büyük terörist Esed'dir. Halk artık seni istemiyor. Barada ikinci Halep olmasın" sloganları attı.



Halep'in Etarib ilçesindeki gösterilere katılan Zehir Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin, rejimin desteklediği yabancı teröristlerin işgalinde olduğunu söyledi.



İran destekli Hizbullah milislerinin Halep'in tahliyesinden sonra Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ni kuşattığını ve buradaki belde ve köyleri zorla tehcir etmek istediğini dile getiren Muhammed, "Suriye'de ilk gösterilerimiz yönetim karşıtı değildi. Rejim güçlerinin göstericilere karşı şiddet uygulanmasından sonra tüm gösteriler yönetim karşıtı oldu." dedi.



Beşşar Esed rejimi ve Hizbullah, Halep'in merkezini tamamen ele geçirdikten sonra, saldırılarını temmuz ayında kuşatma altına aldığı Barada Vadisi'ne yoğunlaştırmıştı. Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ve 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkesin en fazla ihlal edildiği nokta bu bölge olmuştu.