Sur'un 6 Mahallesindeki Seçmenler Başka Yerde Oy Kullandı

DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi'nde hendek- barikat operasyonları sırasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı halen süren 6 mahallede kayıtlı seçmenler, referandum da yasağın olmadığı başka mahallelerde oylarını kullandı. 6 mahalledeki 45 sandıkta kayıtlı olan seçmenlerin saat 13.00 itibariyle yaklaşık yüzde 50 oranında oy kullandığı tespit edilirken, sandıkların taşınması nedeniyle bazı kişilerin yanlış okullara geldikleri görüldü.



Merkez Sur İlçesi'nde Aralık 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında PKK'lıların kazdığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılması ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 6 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan operasyonlarda, ilçenin bu bölgesinde büyük tahribat oluşurken, sokağa çıkma yasağının halen devam ettiği 6 mahalledeki sandıklar da başka merkezlere taşınmıştı.



Sur İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karara göre, Cevat Yılmaz, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatih Paşa, Hasırlı ve Savaş mahallelerinde yaşayanlar, yine Sur İlçesi'ndeki başka merkezlerde kurulan sandıklarda oy kullandı. Alınan karar gereği, sokağa çıkma yasağının halen sürdüğü Cevat Yılmaz Mahallesi'ndeki 7, Cevat Paşa Mahallesi'ndeki 6, Dabanoğlu Mahallesi'ndeki 7, Fatih Paşa Mahallesi'ndeki 10, Hasırlı Mahallesi'ndeki 10 ve Savaş Mahallesi'ndeki 5 sandık olmak üzere toplam 45 sandık, yasağın olmadığı Sur'un diğer mahallelerinde bulunan okullar ve Behram Paşa Konağı, Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ve Sur Zabıta Binasına taşındı.



Sandıkları başka yerlere taşınan seçmenler de bugün sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Savaş Mahallesi'ndeki 5 sandığın taşındığı Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde öğlen saatlerine kadar 1185 seçmenin yaklaşık yarısı oy kullanırken, Dabanoğlu Mahallesi'ndeki 7 sandığın taşındığı Sur Zabıta binasında da 2 bin 456 seçmenin yaklaşık yüzde 50'sinin oy kulladığı belirtildi.



YANLIŞ YERE GELDİLER



Sandıkları başka yerlere taşınan bazı seçmenler ve çıkan olaylar nedeniyle evleri yıkıldığı için seçmen kağıdı eline ulaşamayanların bir kısmı da oy kullanmak üzere sandık kurulan merkezlerine geldi. Bazı kişilerin ise yanlış merkezlere geldiği dikkat çekerken, bu kişiler görevliler tarafından sandıklarının bulunduğu yerlere yönlendirildi. Sokağa çıkma yasağı bulunan mahallelerin sakinleri, evleri yıkıldığı için sandıklarının yerlerinin değiştiğini söyledi. Sokağa çıkma yasağı devam ettiği için başka evlere taşındığını söyleyenler, referandum sonucunun barışa ve huzura hizmet etmesini dilediklerini ifade etti.



Hendek- barikat operasyonları sırasında büyük kısmı tamamen ağır hasar gördüğü için yıkılan Cemal Yılmaz Mahallesi Muhtarı Koçero Topdemir, bazı seçmenlerin yeni sandık yerlerini bulmakta zorlandığını ancak şu anada kadar mahallesindeki seçmenlerin yüzde 70- 80'inin oy kullanmaya geldiğini söyledi.



- Diyarbakır