Sur'daki Terör Mağduru Öğrencilere Destek

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle mağdur olan öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.



Özel bir okul tarafından başlatılan "Kardeş Okul Projesi" kapsamında, öncelikle terör saldırılarından etkilenen Sur ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere giyim, kırtasiye ve kitap yardımı yapılıyor. Projeyle her ay 500 öğrenciye destek sunulacak.



Sur ilçesindeki İskenderpaşa İlkokulu'na gelen proje yürütücüleri ile özel okulun öğrencileri, bu okuldaki öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi hediye etti.



Özel okulun Diyarbakır Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, yaklaşık bir ay önce sosyal sorumluluk gereği "Kardeş Okul Projesi" başlattıklarını söyledi.



Her ay, dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerde belirledikleri ilk, orta ve liselerde eğitim gören 500 çocuğa giyim, kırtasiye ve kitap yardımında bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Karakoç, projeyi il genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.



Şu ana kadar 500 öğrencinin bu projeden faydalandırıldığını anlatan Karakoç, "Suriçi bölgesini seçmemizin nedeni terör mağduru çok sayıda çocuklarımızın bulunmasıdır. Projemizi özellikle terör mağdurlarının yaşadığı yerden başlattık. Önceliğimiz terör mağduru çocukların desteklenmesidir." dedi.



Projeye destek sunan girişimci Zuhal İpek de hayırseverlerin kampanyaya katkı sunmalarını istedi.



Her ay 50 öğrenciyi giydireceklerini dile getiren İpek, ihtiyaç sahibi çocuklara destekte bulunmak için çaba gösterdiklerini aktardı.



Öğrencilerden Sedanur Akalan, öğrenci arkadaşlarının kendilerine kalem ve kitap hediye ettiklerini belirterek, "Arkadaşlarımız bize hediye getirdi, çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.



Özel okulun öğrencilerinden Mekselina Nazya Saltık da hediye verdikleri öğrencilerle arkadaş olduklarını söyledi.