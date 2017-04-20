Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen olmazken, 1 milyon 507 bin 648 lira 22 kuruş ikramiye bir sonraki haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 496'ıncı hafta çekilişinde, 5 bilen 47 kişi 9 bin 980 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 84 kişi 163 lira 35'er kuruş, 3 bilen 64 bin 911 kişi 13 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, 1 milyon 842 bin 681 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 332 bin 243 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 744 bin 517 lira 62 kuruş aktarılacak.