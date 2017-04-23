Süper Lig'de Zirve Karıştı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmada 1-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı.



Süper Lig'de sonucu merakla beklenen mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı Josef'in son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etti.



Sarı Lacivertliler bu sonuçla zirveye bir adım daha yaklaştı.



Fenerbahçe, ligde ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmüş oldu.



28. hafta sonunda ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e düştü.



4. sıradaki Galatasaray ile 5. sıradaki Trabzonspor'un ise arasında 2 puan bulunuyor.



29. haftada Meddipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



Fenerbahçe ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş'ın Başakşehir'i, Fenerbahçe'nin de Ç. Rizespor'u yenmesi durumunda Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 1'e düşmüş olacak.



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir hafta içinde Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelecek.



28. haftası Beşiktaş - Adanaspor maçı dışında tamamlanan Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde:







29. haftanın programıysa şöyle:







(Sporvadisi.com)