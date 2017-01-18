Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Değişti

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası geride kalırken, zirve mücadelesi yine nefesleri kesti. Fenerbahçe'nin puan kaybederek yarışta yara aldığı haftanın ardından şampiyonluk oranları da değişti.



BEŞİKTAŞ YİNE FAVORİ



İddaa Risk Yönetimi, Osmanlıspor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş'ın 1,80'lik oranını değiştirmezken yeniden şampiyonluk yarışında favori gösterdi.



Kayserispor karşısında gövde gösteri yaparak 5-0 galibiyetle ayrılan lider Medipol Başakşehir'in oranı da değişmedi. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin sezon sonunda şampiyon olmasına 3,00 oran verildi.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE DEĞİŞİM



Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oranlarında ise değişim yaşandı. Konyaspor deplasmanından kazanarak dönen Galatasaray'ın 4,60'lık oranı 3,75'e düştü. Adanaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı 4,50'den 5,25'e yükseldi.