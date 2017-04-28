Süper Lig'de Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor 0-0 Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor ile 0-0 berabere kaldı. Düşme hattındaki Gaziantepspor, bu beraberlikle fırsat tepti.
Gaziantepspor, Süper Lig'in 29. haftasında Karabükspor'u konuk etti. İki takımın sert mücadelesine sahne olan maç golsüz beraberlikle sona erdi: 0-0
DÜŞMEYE ADIM ADIM
Bu sonuçla 26 puanda kalan Gaziantepspor maç fazlasıyla da olsa düşme hattından çıkma fırsatını kaçırdı. Karabükspor ise aldığı beraberlikle 36 puana yükseldi ama 11. sıradaki yeri değişmedi.
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