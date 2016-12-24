Süper Lig'de Beşiktaş, Gaziantepspor'u 1-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş ilk yarıyı galibiyetle kapadı.

Süper Lig'de Beşiktaş, Gaziantepspor'u 1-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazanmayı başardı.

ABOUBAKAR SKORU BELİRLEDİ

Beşiktaş'a ligde ilk yarının son maçında galibiyeti getiren golü 41. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup 78. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Beşiktaş bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de puanını 35'e çıkarmayı başardı. Gaziantepspor ise ligde 11 puanda kaldı.






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