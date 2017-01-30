Süper Lig'de Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 5-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazandı.

CENK TOSUN ZİRVE AŞKINA

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ryan Babel, 28. dakikada Oğuzhan Özyakup, 50, 56 ve 83'de penaltıdan Cenk Tosun attı. Konyaspor'un tek golü 63. dakikada Dusko Tosic'in kendi ağlarına yaptığı vuruşla geldi.

LİDERLİK EMİN ELLERDE

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 44'e yükseltti ve liderlik koltuğunu aldı. Konyaspor ise 27 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada kapattı.

Önümüzdeki hafta sonu kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, ligin 20. haftasında Karabükspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Ümraniyespor ile oynadıktan sonra ligde Antalyaspor'u ağırlayacak.

10.5 AYDIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Vodafone Arena'nın açıldığı tarih olan 11 Nisan 2016'dan bu yana sahasında hiçbir takıma mağlup olmadı.