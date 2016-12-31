Süper Lig 2. devre için nefesler tutuldu. Süper Lig 2. devre ne zaman başlayacak? Süper Lig 2. devre ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Süper Lig 2. devre 14 Ocak 2017'de başlayacak. Spor Toto Süper Lig, 26 Aralık Pazartesi günü oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasıyla devre arasına girdi. Sezon başı planlamasında bir hafta olarak hesaplanan devre arası tatili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından, futbol kulüplerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bir hafta uzatılmıştı. Bu planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı 14 Ocak 2017'de başlayacak.

SÜPER LİG 2. DEVRE NE ZAMAN?

Süper Lig 2. devre 14 Ocak'ta başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2016-2017 sezon planlamasına göre Süper Lig'in ikinci yarısı 14 Ocak 2017'de başlayacak. İkinci yarıda 18 haftanın oynanacağı Süper Lig, 28 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

TAKIMLARIN GÖZDESİ ANTALYA

Süper Lig'de araya girilmesinin ardından takımların kamp yerleri de belli oldu. Devre arası hazırlık kampında eksiklerini tamamlamak isteyen başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir olmak üzere birçok kulüp kamplarını Antalya'da yapacak. Beşiktaş 2-8 Ocak, Galatasaray 4-8 Ocak, Fenerbahçe 6-12 Ocak ve Medipol Başakşehir 3-11 Ocak tarihleri Antalya'da kampa girecek.

TRANSFER DÖNEMİ BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle gözler transfere çevrildi. Eksik mevkilerine takviye yapmak isteyen birçok kulüp transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sezon planlamasına göre, 2016-2017 sezonunda 2. transfer ve tescil dönemi 4 Ocak 2017'de başlayıp, 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecek.





