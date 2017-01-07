Sungurlu'da Fetö Operasyonu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında bankacı ve özel kurumlarda çalışan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise son yayınlanan kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edildi.



Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.Ç., H.S. ve H.E.' nin evlerinde arama yapıldı. Zanlılar Sungurlu ilçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Haklarından FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiası ile tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen A.Ç.,H.S. ve H.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.



1 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi



FETÖ/PDY' na yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Sungurlu Adliyesinde Zabıt Katibi olarak çalışan 1 kişi meslekten ihraç edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 679, 680 ve 681 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye genelinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki çok sayıda kişinin görevlerine son verildi. Kanun Hükmünde Kararname ile Sungurlu Adliyesinde zabıt Katibi olarak görev yapan M.A.'nın da ihraç edildiği öğrenildi. - ÇORUM