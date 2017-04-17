Sunderland'li Wagbi Khazri, Kornerden Muazzam Gol Attı
İngiltere Premier League'deki West Ham United maçında korner vuruşu için topun başına gelen Sunderland'li Wahbi Khazri, yaptığı muazzam vuruşla kaleciyi kornerden avladı.
İngiltere Premier League'de Sunderland, evinde Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.
KALECİYİ GAFİL AVLADI
Maçın 26. dakikasında korner kazanan Sunderland'de topun başına Wahbi Khazri geçti. Takımı 1-0 yenikken büyük bir cesaret örneği gösteren Khazri, topu doğrudan kaleye yolladı. Takım arkadaşı, rakip takım kalecisinin görüşünü engelleyince top iğne deliğinden geçerek ağlarla buluştu.
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