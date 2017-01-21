Sumru Yavrucuk, 'Shirley'i Avcılar'da Kapalı Gişe Oynadı

TİYATRO ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden Sumru Yavrucuk'un tek başına rol aldığı Shirley, Avcılar'da büyük ilgi gördü.



Halen 'No 309' isimli dizide 'Songül Şen' karakterini canlandıran Sumru Yavrucuk, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde tek kişilik 'Shirley' isimli oyunla dün akşam izleyicilerinin karşısına çıktı. 'Tebdil-i Mekan' tiyatrosunun oyununda sahneye çıkan Yavrucuk, günlük yaşamın sıkıcılığı içinde kaybolmuş, hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsünü komik ve eğlenceli 'kendini keşfediş' hikayesini perdeye taşıdı. Tiyatro literatürünün en başarılı kadın oyunları arasında gösterilen dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenen oyunun sahnelendiği 400 kişilik salon için tüm biletlerin kısa sürede tükendiği belirtildi.



İngiltere'de orta yaşlı evli bir kadın olan Shirley Valentine'in giderek artan yalnızlığı içerisinde evlilik, aşk, cinsellik ve özgürlük kavramlarını sorgulama sürecinin mizahi bir derinlikle anlatıldığı iki perdelik oyunda Sumru Yavrucuk, uzun süre alkışlandı. Yavrucu, kendisine gösterilen ilgiden ötürü teşekkür etti.



- İstanbul