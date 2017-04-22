Sultnahmet Meydanı'na 1453 Metrekarelik Lale Halı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,



"Bugün açılışını yapmakta olduğumuz dünyanın en büyük canlı çiçek halısı, fetih münasebeti ile 1453 metrekare olarak yapıldı. Hepsi saksılı, kesme çiçek değil, canlı çiçek"



"16 Nisan'da bir karar verdiniz. Türkiye'nin önü açık, prangalardan kurtulduk, vesayet bitti artık. Bundan sonraki çalışmalarımız çok daha farklı olacak. Çok daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sultanahmet Meydanı'nda 564 bin laleden oluşan 1453 metrekarelik lale halının açılışını yaptı. Sultanahmet Meydanı'ndaki halının etrafı demir bariyerle çevrildi. Vatandaşlar açılış törenini bariyerlerin arkasından izledi. Kadir Topbaş, açılış töreninde bir konuşma yaparak "Bugün açılışını yapmakta olduğumuz dünyanın en büyük canlı çiçek halısı, fetih münasebeti ile 1453 metrekare olarak yapıldı. Hepsi saksılı, kesme çiçek değil, canlı çiçek. Büyük bir emek ile bu tasarlandı. Şehrimize bu güzelliği yansıtırken, inanıyorum ki dünyayı da takip ettirecek bir hale geldi. İstanbul fethinin 564. yılı münasebeti ile 564 bin adet lale şu anda hali içerisinde açmakta, bu güzelliği dünyaya yansıtmakta. Bizim kültürümüzde mistik değeri açısından çok önemli" dedi.



"PRANGALARDAN KURTULDUK, VESAYET BİTTİ ARTIK"



Topbaş, "16 Nisan'da bir karar verdiniz. Türkiye'nin önü açık, prangalardan kurtulduk, vesayet bitti artık. Bundan sonraki çalışmalarımız çok daha farklı olacak. Çok daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Evlatlarımız bu ülkede yaşamaktan gurur duyacaklar. Dostlarımız bizimle dostluklarını pekiştirecek ve gurur duyacaklar. Dünyada ezber bozan bir Türkiye'nin gururunu yaşayacağız" şeklinde konuştu. Açılışın ardından Kadir Topbaş ve beraberindeki İBB Meclis üyeleri, lale motifli ebru yaptı.