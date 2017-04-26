Sultanlar Avrupa'ya Abone

Serinin ilk maçında Beşiktaş'ı kendi evinde 3-0 geçen ama deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olan yeşil-beyazlılar serinin son maçını Cengiz Göllü Voleybol Salonunda oynadı.Maçın ilk setinde rakibinin hücum hatalarını iyi değerlendiren ve bu seti 25-13 ile rahat geçen yeşil beyazlılar, ikinci sette rakip Beşiktaş'ın file üstü üretkenliğini engellemeyince bu setti 25-20 geride tamamladı ve setlerde skor 1-1'e geldi.

Üçüncü ve dördüncü sette tribün desteğini iyice arkasına alan yeşil-beyazlılar, üçüncü seti 25-16 ve dördüncü seti de 25-17 geçerek maçı da 3-1 önde tamamladı.

Bu sonucun ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor 5./6.'lık maçı için Halkbank'ı serinin son maçında 3-2 ile geçen Çanakkale Belediyespor ile karşılaşacak,2 galibiyet alan takımın ligi beşinci sırada tamamlayacağı serinin ilk maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynayacak.