Sultangazi'de Yangın

Sultangazi'de bir evin çatı katında çıkan ve yandaki binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin yayıldığı çatı katındaki 2 boş tüp patladı. Tüplerin patlaması paniğe neden olurken, çatı katındaki yangın bitişikteki 4 katlı binanın çatısına da sıçradı.



Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ve çevredekiler, söz konusu binalardaki vatandaşları, tahliye etti.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu, binalarda hasar meydana geldi.