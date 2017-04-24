Şule'nin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kadıköy Kurbağalıdere'nin kenarında araç trafiğine kapalı, yaya ve bisikletliler için ayrılmış yolda yürürken, derenin ıslah çalışmalarında balçık taşıyan kamyonunun geri manevrası sırasında ezilerek can veren 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule...
Kadıköy Kurbağalıdere'nin kenarında araç trafiğine kapalı, yaya ve bisikletliler için ayrılmış yolda yürürken, derenin ıslah çalışmalarında balçık taşıyan kamyonunun geri manevrası sırasında ezilerek can veren 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin son anları güvenlik kameralarına yansıdı.