Sulama Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde sulama kanalına düşen karaca, kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı.



Samsun'un Bafra İlçesi Örencik Mahallesi Kozağzı mevkiinde vatandaşlar 3 metre derinliği bulunan sulama kanalında bir karacanın mahsur kaldığını fark etti. Mahallesi sakinleri durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımı ile karacayı düştüğü kanaldan çıkardı. Sulama kanalından çıkarılan karaca, yapılan muayenenin ardından yeniden doğaya bırakıldı.



Orman ve Su İşleri 11'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, "Doğal yaşamında ürkek olarak bilinen karaca, korktuğu zaman bilinçsiz hareketlerde bulunması sonucu bu tür kazalar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz ve vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılan karaca, yapılan muayene sonucu doğaya kazandırılmasında bir sakınca görülmediğinden yaşam alanına bırakılmıştır" dedi.



- Samsun