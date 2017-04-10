Sufi Müzik Dünyasına Yolculuk

Alevi-Bektaşi inanç ve müziğine büyük katkılar sağlayan Coşkun Karademir ile İranlı sanatçı Mahsa Vahdat, geleneksel Türk ve İran sufi müziğinin önemli örneklerini icra ederek, müziğin evrenselliğine dikkat çekti.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Alevi-Bektaşi inanç ve müziğine büyük katkılar sağlayan Coşkun Karademir ile Mahsa Vahdat geleneksel Türk ve İran sufi müziğinin önemli örneklerini icra etti.

Sanatçılar Dinleyenlerden Tam Not Aldı

Konserde sanatçılara, balabanda Emre Sınanmış, kemençede Selçuk Erarslan, çelloda Murat Süngü, perküsyonda ise Ömer Arslan eşlik etti. Küçükçekmecelilerin büyük beğenisini kazanan konserin sonunda, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Kuzugüden, İranlı sanatçı Mahsa Vahdat'ın söylediği şarkıların müzikseverleri derinden etkilediğini ve içsel bir yolculuğa çıkardığını söyleyerek, müziğin evrenselliğine dikkat çekti.