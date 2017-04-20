Su Korkusunu Yendi, Şampiyon Oldu

MUHAMMED BOZTEPE - Konya'da 1,5 yıl önce yüzme kursuna yazılan, sudan korkması nedeniyle arkadaşlarına göre daha geç yüzmeyi öğrenen doğuştan görme engelli Şerife Karabiber, başarılarıyla dikkati çekiyor.



Karabiber ailesinin tek çocuğu olan Şerife, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi tarafından sosyal faaliyetlerde bulunması için yüzmeye yönlendirilen Şerife, sudan korktuğu için ilk başta bu sporu yapmak istemedi. Ailesinin ısrarı üzerine, antrenörleri Gülşah Baloğlu ve İrem Büyükkabanşı ile ilk defa suya giren Şerife'nin "hobi olsun" diye başladığı yüzme sporu zamanla hoşuna gitti.



Yüzmeyi sevmesinin ardından müsabakalara katılan Şerife, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü yarışında ilk defa altın madalya kazandı. Daha sonra Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'nda başarısını devam ettiren Şerife, 50 metre sırtüstü, 50 ve 100 metre serbestte şampiyon oldu.



Şerife, gösterdiği performansla Sivas'taki milli takım kampına da katıldı.



"Milli takıma seçilmeyi çok istiyorum"



Görme engelli yüzücü Şerife Karabiber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeye "hobi olsun" diye başladığını, ilk başlarda sporcu olmayı hiç düşünmediğini söyledi.



Havuza girdikçe yüzmeyi çok sevdiğini belirten Şerife, "İlk başlarda korktuğum için havuza giremiyordum. Hocalarımın verdiği eğitim ve güvenle rahat yüzebiliyorum. Şu ana kadar 4 altın madalyam var. İnşallah daha çok başarılı olmak istiyorum. Milli takım kampına da davet edildim. Milli takıma seçilmeyi çok istiyorum. Seçilirsem, milli takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.



Görme engellilere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Şerife, "Göremememiz yüzmeye engel değil. Kolu bacağı olmayan insanlar ve zihinsel engelli olanlar da yüzebiliyor. Biz de rahatça yüzebiliriz. Bizim engelimiz sadece gözlerimiz. Normal insanlardan hiçbir farkımız yok." ifadelerini kullandı.



"Anne, korkuyorum" diye ağlıyordu



Anne Hasgül Karabiber de kızının çok başarılı bir sporcu olduğunu vurgulayarak, Şerife'nin ilk başta "Anne, boğulmaktan korkuyorum." diye ağladığını anlattı.



Yüzmeyi öğrensin diye çok ısrar ettiklerini aktaran anne Karabiber, şunları kaydetti:



"Sonrasında bizden aldığı destekle yüzmeye başladı. Bu kadar başarılı olacağını hiç tahmin etmemiştim. Kızımın kendine olan güveni geldi. Ara sıra 'Artık yüzmeyi bırak.' diye şaka yapıyorum, bana kızıyor. Kendisini hiç engelli olarak görmüyor. Herkesin bir engelli adayı olduğunu söylüyor. Kendisi gibi gördüğü herkese spor yapması tavsiyesinde bulunuyor."