Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Fırat Aydınus Yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Pazar günü Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi maçta Fırat Aydınus düdük çalacak.
YARDIMCILARI SERKAN OK VE ALEKS TAŞÇIOĞLU
Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini Arda Kardeşler üstlenecek.
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