Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Tolgay'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Talisca'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Itandje'ın solundan ağlara gitti. 2-1
62. dakikada sol kanattan Tosic'in ortasında kale sahası içinde Aboubakar müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapamadı. Meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.
66. dakikada Vinicius'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Magaye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
69. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Itandje'da kaldı.
77. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında kale sahası içinde Talisca'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
80. dakikada Quaresma'nın ceza sahası önü sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Tosic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Esat Sancaktar xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xxx, Atınç xxx (Adriano dk. 72 xx), Tosic xxx, Atiba x (Quaresma dk. 46 xx), Tolgay xxx, Talisca xxx, Oğuzhan xx, Babel xx, Aboubakar xxx (Necip dk. 82 ?)
Yedekler: Tolga, Beck, Gökhan İnler, Demba Ba
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Adanaspor: Itandhje xx, Digao xx, Didi xx, Mauricio xx, Renan xx, Foguinho xx, Tevfik xx, Vinicius xxx (Ahmet Dereli dk. 77 x), Koman xx (Bekir dk. 60 x), Roni xx, Magaye xxx
Yedekler: Hayrullah, Halil İbrahim, Emre Uğur, Samican, Reynaldo
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Goller: Aboubakar (dk. 11), Talisca (dk. 52), Tosic (dk. 80) (Beşiktaş), Roni (dk. 24), Magaye (dk. 66) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Fouginho, Didi, Mauricio (Adanaspor) - İSTANBUL