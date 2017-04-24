Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lık eşitlik ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



8. dakikada Talisca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içi ön direkte topla buluşan Marcelo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.



11. dakikada Tolgay'ın iki kişiyi çalımlayarak attığı ara pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



13. dakikada Talisca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Atınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



19. dakikada Talisca'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Aboubakar'ın dokunuşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



24. dakikada Magaye'nin ara pasında ceza yayı önünde topla buluşan Roni'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



34. dakikada Tolgay'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Itandje'a çarparak kornere gitti.



39. dakikada sol köşeden Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Atınç'ın vuruşunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



44. dakikada Aboubakar'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Itandje'dan oyun alanına geri döndü.



45+2. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Halil Umut Meler xx, Esat Sancaktar xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx



Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Atınç xx, Tosic xx, Atiba xx, Tolgay xxx, Talisca xx, Oğuzhan xxx, Babel xx, Aboubakar xx



Yedekler: Tolga, Adriano, Beck, Necip, Quaresma, Gökhan İnler, Demba Ba



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Adanaspor: Itandhje xx, Digao xx, Didi xx, Mauricio xx, Renan xx, Foguinho xx, Tevfik xx, Vinicius xx, Koman xx, Roni xxx, Magaye xxx



Yedekler: Hayrullah, Halil İbrahim, Emre Uğur, Bekir, Samican, Ahmet Dereli, Reynaldo



Teknik Direktör: Eyüp Arın



Goller: Aboubakar (dk. 11) (Beşiktaş), Roni (dk. 24) (Adanaspor) - İSTANBUL