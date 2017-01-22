Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



61. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan topla buluşan Musa Çağıran'ın ceza sahası içerisine girdikten hemen sonra çektiği şutu kaleci Fornezzi kurtardı.



66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Motta'nın şutunu kaleci Fornezzi ayağıyla kurtardı.



71. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Motta geçti. Motta'nın çektiği şutu kaleci Karcemarskas son anda kornere çeldi.



82. dakikada Adam Maher'in ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.



89. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Serdar Özkan ile Motta paslaşarak kullandı. Motta'nın ceza sahası içine açtığı ortaya iyi yükselen Etame, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



90. dakikada Serdar Özkan'ın ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2



Stat: Osmanlı



Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu



Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Vaclav Prochazka xx, Pinto xx, Aykut Demir xx, Musa Çağıran xx, Regattin xx, Mehmet Güven xx, Adam Maher xx, Aminu Umar xx, Webo xx (Thievy Bibouma dk. 78 x)



Yedekler: Hakan Arıkan, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Sinan Kurt, Rusescu, Muhammed Bayır



Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay



Antalyaspor: Fornezzi xx, Diego xx, Celustka xx, Salih Dursun xx, Sakıb Aytaç xx, Zeki Yıldırım xx (Serdar Özkan dk. 77 xx), Charles Fernando xx (Yekta Kurtuluş dk. 59 xx), Danilo xx (Motta dk. 63 xx), Deniz Kadah xx, Etame xx, Samuel Eto'o xx



Yedekler: Ferhat Kaplan, Jean Makoun, Sandro Raniere, Emre Güral



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Webo (dk. 45) (Osmanlıspor), Etame (dk. 89.), Eto'o (dk. 90) (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Mehmet Güven, Musa Çağıran, (Osmanlıspor), Zeki Yıldırım, Salih Dursun, Deniz Kadah



(Antalyaspor) - ANKARA