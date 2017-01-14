Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Carole'nin ortaladığı topa ceza sahası içinde iyi yükselen Josue'nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
8. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Skubic'in kafayla indirdiği pasında penaltı noktasına inen top Bajic'in vuruşunda az farkla auta gitti.
33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Deni Milosevic'in ceza sahası içine gönderdiği ortada topla buluşan Nejc Skubic'in pasında Rijad Bajic'in müdahalesi yetersiz kalınca sarı kırmızılı savunma topu uzaklaştırdı.
38. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında sol kanattan Mehmut Uslu'nun ceza sahasına içine gönderdiği topla arka direkte boş durumda buluşan Skubic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Mehmet Uslu xx, Ali Turan xx, Jagos Vukovic xx, Nejc Skubic xx, Jens Jonsson xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Deni Milosevic xx, Dimitar Rangelov xx, Riad Bajic xx
Yedekler: Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Can Demir, Fofana, Halil İbrahim, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Galatasaray: Muslera xx, Martin Linnes xx, Hakan Balta xx, Semih Kaya xx, Lionel Carole xx, Selçuk İnan xx, Sabri Sarıoğlu xx, Nigel de Jong xx, Josue xx, Wesley Sneijder xx, Eren Derdiyok xx
Yedekler: Batuhan, Ahmet Çalık, Podolski, Rodrigues, Berk İsmail, Kerem Çalışkan, Birhan Vatansever
Teknik Direktör: Johannes Riekerink
Sarı kartlar: Ali Turan (Konyaspor), Sneijder (Galatasaray) - KONYA
Spor Toto Süper Lig
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk etti.
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.