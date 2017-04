Salon: Gazanfer Bilge



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet Tatlıcı



Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Hayes 19, Eldridge 2, Caloiaro 20, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 2, Buckner 5, Burak Can Yıldızlı 4, Ceyhun Altay



Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 12, Ledo 18, Gill 14, Metin Türen 7, Emir Can Koşut 6, Ivanov 3, Doğuş Özdemiroğlu 12, Enes Berkay Taşkıran 5



1. Periyot: 26-16



Devre: 44-43



3. Periyot: 64-52



Beş faulle çıkan: 38.26 Emir Can Koşut, 39.40 Ledo (Yeşilgiresun Belediyespor)



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece, Yeşilgiresun Belediyespor'u 83-77 mağlup etti.



Bu sonuçla Demir İnşaat Büyükçekmece ligdeki 9. galibiyetini alırken, Yeşilgiresun Belediyespor 18. kez yenildi.



Karşılaşmaya Metin Türen ve Emircan Koşut ile etkili başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 2. dakikayı 7-0 üstün geçti. Caloiaro ve Hayes ile çabuk toparlanan Demir İnşaat Büyükçekmece, 5. dakikada 10-10 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde Hayes ile etkili oyununu devam ettiren ve farkı çift hanelere çıkartan ev sahibi ekip, çeyreği 26-16 önde bitirdi.



İkinci periyoda Ledo ve Armstead ile pota altında etkili başlayan konuk ekip, 14. dakikada farkı tek hanelere çekti: 26-22. Johnson ile üç sayı çizgisinin gerisinden basket bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, 18. dakikada 38-32 üstünlüğünü devam ettirdi. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken konuk ekip Emir Can Koşut'un son saniyede üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle farkı bir sayıya indirse de 44-43'lük skorla soyunma odasına önde giden taraf Demir İnşaat Büyükçekmece oldu.



Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, Demir İnşaat Büyükçekmece Hayes ve Stipanovic'in pota altından kaydettiği isabetlerle 26. dakikayı 56-48 önde geçti. İki takımın da savunma sertliğini arttırdığı kalan bölümde Hayes ve Burak Can Yıldızlı ile basketler bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, final periyoduna da 12 sayı farkla 64-52 üstün girdi.



Son çeyreğe iyi başlayan Giresun temsilcisi, Armstead ve Ledo'nun isabetleriyle 35. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 68-67. Mola dönüşü Stipanovic'in kaydettiği baskete Gill ile yanıt veren Yeşilgiresun Belediyespor, 37. dakikanın başında 71-70 önde geçti. Çekişmeli geçen kalan bölümde Demir İnşaat Büyükçekmece, Johnson'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Hayes'in de serbest atıştan bulduğu basketlerle salondan 83-77 galip ayrıldı.