Salon: Gazanfer Bilge



Hakemler: Özlem Yalman, Yener Yılmaz, Önder Yılmaz



Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 16, Hayes 26, Eldridge 11, Caloiaro 15, Stipanovic 11, Buckner 17, Ceyhun Altay 5, Burak Can Yıldızlı 2, Tayfun Erülkü



Muratbey Uşak: Harrison 7, McKissic 20, Berkay Candan 11, Fremanis 8, Auguste 31, Vasiliauskas 10, Hakan Demirel, Ibekwe



1. Periyot: 26-22



Devre: 48-43



3. Periyot: 66-64



Beş faulle çıkanlar: 36.42 Stipanovic (Demir İnşaat Büyükçekmece), 39.20 Harrison (Muratbey Uşak)



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece sahasında Muratbey Uşak'ı 103-87 mağlup etti.



Bu sonucun ardında Demir İnşaat Büyükçekmece ligdeki 8. galibiyetini alırken, Muratbey Uşak 18. kez yenildi.



İki takımın da sert savunma yaparak başladığı mücadelenin ilk 5 dakikası 9-9 eşitlikle tamamlandı. Muratbey Uşak, Auguste ve Berkay Candan ile isabetler bularak 8. dakikayı 21-17 üstün geçti. Kalan bölümde Eldridge ile üç sayı çizgisinin gerisinden Ceyhun Altay'la da boyalı alandan basketler kaydeden Demir İnşaat Büyükçekmece, çeyreği 26-22 önde bitirdi.



Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Buckner, Hayes ve Ceyhun Altay ile sayılar bulmaya devam eden ev sahibi ekip, 15. dakikayı 37-28 üstün geçti. Harrison ve Vasiliauskas ile farkı eriten Muratbey Uşak, 18. dakikanın başında 39-39 eşitliği yakaladı. Çeyreğin son saniyesinde Hayes'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle Demir İnşaat Büyükçekmece, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.



Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan ev sahibi ekip, Johnson ve Caloiaro'nun bulduğu basketlerle 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-45. Muratbey Uşak, McKissic'in etkili oyunuyla 17.dakikada farkı 1 sayıya (57-56) kadar indirdi. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, Demir İnşaat Büyükçekmece final periyoduna 66-64 önde girdi.



Final periyoduna Stipanovic'in etkili oyunuyla başlayan ev sahibi ekip, 33. dakikada farkı 8 sayıya taşıdı: 78-70. Çeyreğin kalan bölümünde Hayes ve Caloiaro'nun üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden isabetleriyle etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece, salondan 103-87 galip ayrıldı.