Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig 1. Grup 37. hafta maçında Kozan Belediyespor, kendi sahasında Çorum Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig 1. Grup 37. hafta maçında Kozan Belediyespor, kendi sahasında Çorum Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: İsmet Atlı Stadı

Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü xx, Harun Reşit Güngör xx, Kerem Candaş xx

Kozan Belediyespor: Veysel Boz xx, Cevher xx, Ebu Sıddık xx, Zeki xx, Serkan x, Ömer İnan xx, Tayfun xx, Rıdvan Türker xx, Abdulsamet xx, Ercan xx, Oğuzhan x,

Çorum Belediyespor: Sercan xxx, Yakup Kayış xx, Yakup Alkan xxx, Yeldar xx, Mertcan xx, Hüseyin xxx, İmam xx, Tahir xx, Akın xx, Emrullah xx, Salim xx

Gol: Yakup Alkan (dk.26) (Çorum Belediyespor)

Sarı Kartlar: Abdulsamet, Zeki, Özcan (Kozan Belediyespor) - HATAY

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