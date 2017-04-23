Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 1. Grup 37. hafta maçında Kozan Belediyespor, kendi sahasında Çorum Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup 37. hafta maçında Kozan Belediyespor, kendi sahasında Çorum Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: İsmet Atlı Stadı
Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü xx, Harun Reşit Güngör xx, Kerem Candaş xx
Kozan Belediyespor: Veysel Boz xx, Cevher xx, Ebu Sıddık xx, Zeki xx, Serkan x, Ömer İnan xx, Tayfun xx, Rıdvan Türker xx, Abdulsamet xx, Ercan xx, Oğuzhan x,
Çorum Belediyespor: Sercan xxx, Yakup Kayış xx, Yakup Alkan xxx, Yeldar xx, Mertcan xx, Hüseyin xxx, İmam xx, Tahir xx, Akın xx, Emrullah xx, Salim xx
Gol: Yakup Alkan (dk.26) (Çorum Belediyespor)
Sarı Kartlar: Abdulsamet, Zeki, Özcan (Kozan Belediyespor) - HATAY
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