AFJET Afyonspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta sahasında karşılaştığı Elaziz Belediyespor 2-1 mağlup etti.
Stat: Afyon Yeni Şehir
Hakemler: Nuri Karahançer xx, Ali Etlikçi xx, Ahmet Ulu xx
AFJET Afyonspor: Murat Demir xx, Ömer Çelik xx (Emrullah Yıldırım dk. 70 x), Yasin Yener xx, Fatih Şerifoğlu xx (Oltan Karakullukçu dk. 86 ?), Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Samed Cantürk xx, Nazmi Candoğan xx, Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx, Murathan Buruş xx, Uğur Durmuş xx (Ramazan Kuzu dk. 83 ?)
Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli xx, Mehmet Güler xx, Ekrem Sütçü xx, Tufan Deniz Gelen xx, Serhat Maden xx (Muhammed Akyıldız dk. 85 ?), Nihat Apaydın xx (Muhammet Karpuz dk. 72 x), Adnan Kızılgöz xx (Ekrem Aydemir dk. 67 x), Emrah Çalışlar xx, Emrah Yollu xx, Volkan Çekiç xx, Metehan Andaç Özlü xx
Goller: Fatih Şerifoğlu (dk. 13), Samed Cantürk (dk. 71), (AFJET Afyonspor), Ekram Aydemir (dk. 88) (Elaziz Belediyespor)
Sarı kartlar: Fatih Şerifoğlu (dk. 3), İsmet Benli (dk. 19), Murat Demir (dk. 74) (AFJET Afyonspor), Metehan Andaç Özlü (dk. 22), Serhat Maden (dk. 70) Elaziz Belediyespor - AFYONKARAHİSAR
Spor Toto 3. Lig
AFJET Afyonspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta sahasında karşılaştığı Elaziz Belediyespor 2-1 mağlup etti.
AFJET Afyonspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta sahasında karşılaştığı Elaziz Belediyespor 2-1 mağlup etti.