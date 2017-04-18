Spor Toto 2. ve 3. Lig Karmaları Hazırlık Mücadelesi

Türkiye Futbol Federasyonu milli takım antrenörleri gözetiminde, Spor Toto 2. ve 3. Lig'den sporcuların yer aldığı karma takımların hazırlık maçları yaptığı organizasyon Antalya'da başladı.



Manavgat'ta Emirhan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, ilk olarak Spor Toto 3. Lig karmaları 30'ar dakika üzerinden yapılan maçlarda karşılaştı.



A Karması, B Karması'nı 55'inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un attığı golle 1-0 yendi. C Karması ile D Karması'nın mücadelesi ise golsüz tamamlandı.



Maçları, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım sorumluları ile çok sayıda antrenör de takip etti.



Organizasyonda akşam saatlerinde Spor Toto 2. Lig karmalarının maçları yapılacak.



Liglerde izlenen karşılaşmalar sonucunda belirlenen isimlerin yer aldığı karmaların maçlarıyla milli takımlar için oyuncu havuzunun genişletilmesi hedefleniyor.