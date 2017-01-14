Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, evinde Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Yavuz Çetin xx, Kerem Candaş xx, İsmail Emre xx
İnegölspor: Şener Özcan xx, Lider Koç xx, Bilal Özdemir xx, Kemal Hastürk xx, Recep Yılmaz xx, Oğuz Kocabal xx, Emrah Dağ xx, Emre Okur xx (Hasan Küçük dk. 88 ?), Hakkı İsmet Şimşek xx (Mahmut Şeker dk. 90 ?), Hacı Mustafa Karabulut xx (Ömürcan dk. 71 x), Raif Demir xx
Menemen Belediyespor: Amir Güren xx, Efe Karaoğlu xx, Mustafa Şen xx, Mert Hakan Yandaş xx, Yasin Güreler xx, Murat Erdemir xx, Erman Kılıç xx (Gökhan Ünal dk. 46 x), Ertuğrul Arslan xx, Abdullah Topkara xx (Samet Günhan dk. 69 x), Ahmet Arı xx (Serkan Çalık dk. 46 x), Hikmet Balioğlu xx
Goller: Yasin Gülerer (dk. 80) (Menemen Belediyespor), Oğuz Kocabal (dk. 84) (İnegölspor)
Sarı Kartlar: Murat Erdemir (dk. 11) (Menemen Belediyespor), Kemal Hastürk (dk. 90) (İnegölspor) - BURSA
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta İnegölspor, evinde Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, evinde Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.