Spor, İş ve Sanat Dünyasından Tıp Öğrencilerine Burs Desteği

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimliği himayesinde, Fenerbahçeli milli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "50. Yılda 50 tıp fakültesi öğrencisine eğitim bursu" kampanyasına spor, iş ve sanat dünyası destek verdi.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim kadrosuyla kampanyaya destek veren bağışçılar bir araya geldi. Kampanya kapsamında 50 tıp fakültesi öğrencisine 1 yıllık burs kaynağı yaratılması hedefi aşılarak, sayı 100'e çıktı.



İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, burada yaptığı konuşmada, "Cerrahpaşa hepimizin göz bebeği, bilim yuvası. Bu saygın ve köklü kuruluşa destek veren herkes birer eğitim gönüllüsü ve gelecek yatırımcısı. Bugünkü tablo hepimizi çok duygulandırdı, katkıda bulunan herkese tek tek teşekkür ediyorum." diyerek davetin ev sahibi Selda Topal ile organizasyonu projelendiren Gülçin Yılmaz İzel'e plaket sundu.



Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, 100 tıp öğrencisine bir yıllık burs oluşturanlara da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onur Belgesi verdi.



Kampanyada, Mesude Öztanık, Selçuk İnan, Berksan, Yağmur Tanrısevsin, Serin Durmay, Hülya Kanlı, Gökçe Sürmeli, Shine Kaynar, Gözde Taşkıran, Dr. Doğan Bircan, Hande Yıldırım Gamgam, Mustafa Küçük, Nilgün Çolak, Alara Çolak, Aleyna Çolak, Seda Aydın, Betül Zeynep Toker, Ahu Orakçıoğlu, Meltem Demir, Öznur Yakın, Özge Peker, Nazan Aldemir, Züleyha Özgül, Sema Güral Sürmeli, Selvi Serttaş, Liyana Güler, Berna Fırat, Saruhan Hünel, Serap Sarı ve Tuğba-Nuri Şahin'in katkıları ile 100 tıp fakültesi öğrencisine bir yıllık burs olanağı yaratıldı.



Kariyerini Almanya'nın Borussia Dortmund takımında sürdüren Nuri Şahin ise eşi Tuğba Şahin ile 10 öğrencinin bursunu karşıladı. Bağış karşısında Rektör Ak, çifte özel teşekkür ederek, onur belgelerini kendilerine ulaştıracaklarını iletti.



Etkinliğe, aralarında Sitare Akdilek, Zeynep Ilıcalı, Ayşe Azizoğlu, Zeynep Toker, şarkıcı Elif Kaya, şarkıcı Berksan, Yağmur Tanrısevsin, Tuğba Melis Türk, Emine Ün, Melis Babadağ, Şenay Akay, Işıl Rençber, Sema Basa, Perihan Akı, Nuray Fenercioğlu, Petek Ertüre, Özge Peker, Hande Sezer Pekcan, Özlem Yıldız, Dilek Birgen, Ebru Erbaş ve Selvi Serttaş'ın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.



Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie'nin eşi Bouchra Van Persie, Simon Kajer'in eşi Elina Kajer, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ve Ertuğrul Taşkıran'ın eşi Gözde Taşkıran'ın yanı sıra Beşiktaşlı Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun da etkinlikte hazır bulundu.



Sema Basa, Cerrahpaşa Hastanesinin 1967'de İstanbul Üniversitesine bağlandığı dönemde hastaneyi Türkiye'nin en genç başhekimi olan 35 yaşındaki Dr. Seyfi Basa'nın, yani babasının yönettiğini söyledi.



Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim İkizceli de Dr. Seyfi Basa'nın adının Cerrahpaşa'da yaşatılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtirken, Sema Basa da babasının hatırasına bir saygı olarak hastane içerisinde ihtiyaç duyulan bir bölümü restore ettireceğini bildirdi.