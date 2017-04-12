'SÖZ' MIPTV'nin Yıldızı Oldu

Bu Yılın En Dikkat Çeken 20 Dizisi Arasına Girdi

Türkiye'de ilk defa Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 'SÖZ', kısa sürede dünyanın dört bir yanında yayınlanan iddialı yapımların seçilip sunulduğu FreshTv'nin bu yılki 20 trend dizisi arasına girmeyi başardı.

1000 Dizi Arasından Seçildi

The Wit sitesinde, 1000 dizi ve fuar kapsamında yapılan 200 başvuru arasında gerçekleştirilen değerlendirme sonrası Fresh TV Fiction'ın en dikkat çeken 20 yapımı arasına giren 'SÖZ' yayınlanan ilk iki bölümüyle, sosyal medya platformu Twitter'ın World Trend Topics (WTT) listesinde 1.liğe kadar yükselirken, Türkiye'de ise TT sıralamasında zirveyi elden bırakmadı.

Ön hazırlıkları 1 yıl süren ve çekimleri yaklaşık 4 aydır devam eden 'SÖZ' dizisi, merakla beklenen 3. bölümüyle 17 Nisan Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosu Ethem Özışık'ın yazdığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesini konu alan 'SÖZ' de zekası ve cesaretiyle bütün timin saygısını ve güvenini kazanan kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını, Atakan Arslan, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Ali Karakuş, Doğukan Polat, Volkan Uygun, Oktay Samurkaş canlandırıyor.