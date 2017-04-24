'Söz'den 'Mehmetçik Vakfı'na Destek

Destek Çağrısı

Türkiye'de ilk kez Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 'SÖZ' dizisi, pazartesi akşamı Star TV'de ekrana gelecek olan 4. bölümünde izleyicilerine 'Mehmetçik Vakfı' yararına bağış çağrısında bulunuyor.

SMS ve Hesap Numaralarında Destekte Bulunulabilecek

'TIMS&B ve Mehmetçik Vakfı' arasında gerçekleştirilen protokolle hayata geçirilen destek çağrısı ile izleyenlenler 2582'ye SMS atarak 10 TL ve jenerikte yer alan hesap numaralarına da istedikleri miktarda bağışta bulunabilecekler.



Ön hazırlıkları 1 yıl süren ve çekimleri yaklaşık 5 aydır devam eden 'SÖZ' dizisi merakla beklenen 4. bölümüyle 24 Nisan Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Vatanı İçin Gözünü Kırpmadan Ölüme Yürüyenler

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesini konu alan 'SÖZ' de zekası ve cesaretiyle bütün timin saygısını ve güvenini kazanan kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını, Atakan Arslan, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şa