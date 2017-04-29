Soylu: 'Bu Yüreklerin Bir Arada Olması Hem Dünyaya Hem de Insanlığa Mesajdır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vefayı ortaya koydunuz, hizmet edenin sadece o gün orada kalmadığını ve onun insanlıkla nasıl sürgit devam ettiğini büyük bir anlayışla ortaya koydunuz. Bu yüreklerin bir arada olması hem dünyaya mesajdır hem de yine insanlığa mesajdır." dedi.



Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneğini ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirerek maç izlettirmek olduğunu yazması üzerine başlatılan proje kapsamında Mardinli öğrenciler Trabzon'a geldi.



Soylu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde şehit kaymakamın adının yazılı olduğu tişörtler giyen öğrencilerle bir araya geldi.



Davul zurna eşliğinde Mardin halkoyunları ekibi tarafından karşılanan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin refakatçileri ile birlikte yaklaşık 12 saat süren yorucu bir yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştığını söyledi.



Bir medeniyet burcundan başka bir medeniyet burcuna gelen çocuklara teşekkür eden Süleyman Soylu, çocuklara, ailelerine ve Mardin'e her gittiklerinde kendilerini büyük bir muhabbetle, sevgiyle ve samimiyetle karşılayan büyüklerine selam götürmelerini rica etti.



Soylu, bu organizasyona emeği geçen hem Trabzon'daki hem de Mardin'deki ilgililere teşekkür ederek, şöyle konuştu:



"Çünkü bu ülkenin huzurunun, kardeşliğinin, birliğinin ve beraberliğinin teminatı hepimiziz ve bu anlayışla özellikle giydiğiniz tişörtlerle kıymetli kardeşimiz rahmetli Muhammet Fatih Safitürk'ü de anıyor olmanız, onun heyecanı ve 'bir Trabzonspor maçına buradaki öğrencilerimizi, kardeşlerimizi getirmek istiyoruz' sözünü bugün, bu organizasyonun altına imza atanlar gerçekleştirdiler. Bunun için çok ama çok büyük bir mutluluk içerisinde olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum."



Misafirlere Trabzon'un güzelliklerini yaşamalarını da öneren Soylu, "Karadeniz'in tüm güzelliğini, insanının misafirperverliğini, sıcaklığını, bu güzel iklimi ve bu iklimin ortaya koydukları inanıyorum ki sizin yorgunluğunuzu ortadan kaldıracaktır. İnşallah bu güzel adım herkese örnek olan, güzellik sağlayan, iyilik sağlayan bir adım olarak hem insanlığımıza hem de tarihe nakşedilecektir. Vefayı ortaya koydunuz, hizmet edenin sadece o gün orada kalmadığını ve onun insanlıkla nasıl sürgit devam ettiğini büyük bir anlayışla ortaya koydunuz. Bu yüreklerin bir arada olması hem dünyaya mesajdır hem de yine insanlığa mesajdır. Hepiniz pırıl pırılsınız, Allah zihninizi açık etsin, memleketimizde güzellikler içerisinde yaşamayı nasip etsin. Burası sizin evinizdir, yuvanızdır ve burası sizindir, bunun böyle bilinmesini isteriz. Anadolumuzun erenlerinden, velilerinden Kastamonu'nun bu topraklara emanet ettiği Şeyh Şaban-ı Veli'nin güzel bir sözü var, 'gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle olsun'. Ben de sizler için bunu diliyorum." diye konuştu.



Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın, projeye desteği dolayısıyla Bakan Soylu'ya teşekkür etti.



Aydın, "Bölgeye dokundukça Sayın Bakanımız, bölge insanımız daha da cesaretlendi ve onu daha da ileriye götüreceğinize inanıyorum. İçişleri Bakanımız sadece Trabzon'un değil, bütün Türkiye'nin, Güneydoğu'nun özellikle Kürt insanına dokunuşuyla büyük şeylere imza attı. Bunun devamını istiyoruz Sayın Bakanımızdan." şeklinde konuştu.



İbrahim Aydın ve diğer ilgililer Süleyman Soylu'ya plaket ve yöreye özgü çeşitli hediyeler verdi.



Şehit kaymakamın hayali, İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Artvin Trabzonlular Derneği, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.



Mardin ve ilçelerinden 150 öğrenci, yarın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçı izleyecek. Hafta sonu tarihi ve kültürel mekanları da ziyaret edecek kafilenin, pazartesi kentten ayrılması planlanıyor.