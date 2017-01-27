Southampton'ın Rakibi Manchester United Oldu

Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında konuk olduğu Hull City'ye 2-1 yenilmesine karşın ilk maçtaki 2-0'lık skor avantajıyla finale çıktı.



Hull City, 35. dakikada Tom Huddlestone'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Manchester United, 66. dakikada Fransız yıldızı Paul Pogba ile skoru 1-1 yaptı. Hull City, bir dönem Akhisar Belediyespor'da forma giyen Oumar Niasse'nin 85. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçerek tur için umutlansa da kalan dakikalarda skoru koruyan Manchester ekibi, Old Trafford Stadı'nda 2-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla adını finali yazdırdı.



Bu sonuçla, geçen yıl kasım ayı başında Fenerbahçe'ye karşı UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından tüm kulvarlarda 17 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Manchester United'ın serisi Hull City karşısında bozuldu. Everton Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın raporu doğrultusunda Hull City'ye kiralanan 26 yaşındaki Niasse ise İngiltere kariyerindeki ilk golünü kaydetti.



Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda 9. kez oynayacağı finalde Southampton ile 26 Şubat Pazar günü Londra'daki Wembley Stadı'nda karşılaşacak.



Kırmızı-siyahlılar, kupayı 1992, 2006, 2009 ve 2010 yıllarında müzesine götürdü. Liverpool'u iki maçta da yenerek finale yükselen Southampton ise tarihinde bir kez final oynadı ve 1979 yılında Nottingham Forest'a 3-2 mağlup oldu.



Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Chelsea'nin başında bulunduğu 2005, 2007 ve 2015 yıllarında Liverpool, Arsenal ve Tottenham ile karşılaştığı üç final maçını da kazanarak Lig Kupası şampiyonluğu elde etmişti.