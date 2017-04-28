Sosyetik Güzel Çiğdem Kayalı, Kendisinden 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evlendi

57 yaşındaki sosyetik isim Çiğdem Kayalı yaklaşık 1,5 aydır kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi DJ Uğurcan Kaya ile aşk yaşıyordu. Çift dün öğle saatlerinde evlendi. Nikahta aileler yoktu.

AİLELER ŞAŞIRDI

Sürpriz nikahta tarafların yakınları yoktu. Taze gelin Çiğdem Kayalı "Aniden karar verdik. Herkese sürpriz oldu. Ailelerimiz şaşırdı. Ama çok mutlular" dedi.

NİKAH SONRASI YEMEK

Çiğdem Kayalı ile Uğurcan Kaya nikahtan sonra Etiler-Akmerkez'deki sosyetik İtalyan lokantası Papermoon'da yemek verdi. Çift balayına çıkmayacaklarını söyledi. Çiğdem Kayalı oğlu Sinan'ın babası Ercan Akın'dan 1989'da boşanmıştı. Kızı Lal'in babası Mustafa Denizli ile 14 yıl birlikte yaşadı. Sonraki 3 sevgilisi de hep gençti.



