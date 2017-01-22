Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Oran Açıklaması

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Anayasa değişikliğine ilişkin, "CHP olarak bunu bir parti davası, meselesi olarak görmüyoruz. Siyasi, kişisel bir gündem olarak ele almıyoruz. Bunu ülke, memleket, vatan, ulus devlet, beka meselesi olarak ele alıyoruz" dedi.



Oran, CHP Adana İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Ayhan Barut ve partililerle görüştü.



Oran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa değişikliğiyle Başbakan Binali Yıldırım'ın dünya siyasi tarihine "kendi oturduğu başbakanlık koltuğunu yok eden bir başbakan" olarak geçtiğini, hiçbir demokraside, parlamenter sistemde böyle bir olayın olmadığını savundu.



Mevcut anayasanın ruhu, dokusu, genetiğinin parlamenter sistem olduğuna dikkat çeken Oran, "Böyle bir anayasaya sadece dışardan 18 maddeyi değiştirerek 'başkanlık formatı' yüklenemez. Bu anayasayı, bu bedeni sağlıklı kullanabilmeniz mümkün değil çünkü bu beden, bu ruh parlamenter sistemi barındırıyor. Başkanlık formatı atarsanız yönetemezsiniz. Zaten yönetilemez, sürdürülemez bir süreç yaşanmakta." dedi.



Oran, CHP olarak bu kararın milletten döneceğine yürekten inandıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:



"İster sağcı, solcu, ülkücü, milliyetçi, muhafazakar cumhuriyetçi olsun. Kim olursa olsun vatanımızın, memleketimizin, çocuklarımızın geleceği için bu başkanlık dikta rejimine kesinlikle hayır çıkacağına yürekten inanıyorum. CHP olarak bunu bir parti davası, meselesi olarak görmüyoruz. Siyasi, kişisel bir gündem olarak ele almıyoruz. Bunu ülke, memleket, vatan, ulus devlet, beka meselesi olarak ele alıyoruz."