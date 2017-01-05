Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan Evlere Sıcak Yemek Servisi

1991 yılından beri sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için faaliyetini çeşitlendirerek sürdürmekte olan Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yılın 365 günü 216 aileye 2 öğün yetecek şekilde sıcak yemek ve ekmek verme çalışmasına devam ediyor. Çorum merkez ilçe için de evde sıcak yemek pişirebilecek durumu olmayan yaşlı, hasta, engelli veya kimsesiz ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemeklerini, haftanın 7 günü evlerine ulaştıracak.

Yardıma muhtaç vatandaşların ayağına hizmet götürmek için 30 Aralık 2016 tarihinden itibaren aşevinde dağıtılan yemekler, ilk önce mevcut hak sahiplerinin evlerine dağıtımlarına başlanacak. Devamın da ise aşevinin hedef kitlesinde olan diğer aileler dahil edilerek her gün 2000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılması hedeflenmektedir. Yardımlaşma geleneğini kaybetmeyen Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yardımda bulunmak isteyenler; TR 88 0001 5001 5800 7274 5018 15 (Aşevi ve Nakdi Bağışlar), TR 32 0001 5001 5800 7295 7857 87 (Şartlı Bağışlar) hesap numaralarından bağışta bulunabilirler.