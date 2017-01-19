Kars'ın Selim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, örgütün destekçisi olduklarını belli edecek şekilde paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Selim ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapanlar hakkında çalışma başlatıldı.
Çalışma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkartılan İ.K, D.Z, K.Y, E.S ve M.Z.A. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Sosyal Medyada Terör Propagandasına 5 Gözaltı
Kars'ın Selim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, örgütün destekçisi olduklarını belli edecek şekilde paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Kars'ın Selim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, örgütün destekçisi olduklarını belli edecek şekilde paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
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