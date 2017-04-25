Sosyal Medyada 'Harp Devam Etmektedir' Yazan Şahıs Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir yolcu minibüsünün Suriyeli kız çocuğuna çarpması sonucu çıkan olayda, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapan şahıs, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.



Olay, 23 Nisan'da Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Koray K. idaresindeki 20 M 0335 plakalı minibüs, aniden karşısına çıkan ismi öğrenilemeyen 13 yaşındaki Suriyeli kıza hafif bir şekilde çarptı. Hafif yaralanan Suriyeli kızın akrabaları, durumu görmesi üzerine minibüs şoförüne saldırdı. Saldırıda yaralanan Koray K., durumu arkadaşlarına haber verdi. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay büyümeden durumu kontrol altına aldı.



Olayı duyan Bekir T. (23) sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları kışkırtıp, sokağa çağırdı. Olayla ilgili araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bekir T.'nin yazısını bulmasının ardından şahsı gözaltına aldı. Emniyette sorgusu yapılan Bekir T., çıkarıldığı mahkemece, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ